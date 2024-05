Putin demite ministro da Defesa e já nomeou substituto

O presidente russo, Vladimir Putin, propôs a demissão do ministro da Defesa, Sergei Shoigu, nomeando o vice-primeiro ministro, Andrei Belousuv para o lugar.

De acordo com a agência Associated Press, depois de propor a demissão de Sergei Shoigu, Vladimir Putin assinou um decreto a nomeá-lo secretário do conselho de segurança nacional da Rússia, substituindo Nikolai Patrushev.

A nomeação de Andrei Belousuv como ministro da Defesa terá que ser aprovada pelos deputados russos.

Esta remodelação surge numa altura em que Putin inicia o seu quinto mandato presidencial e a guerra na Ucrânia dura há mais de três anos.

Além disso, a mudança acontece semanas depois de o vice-ministro da Defesa russo Timur Ivanov, responsável por projetos de construção militares, ter sido detido e acusado de aceitar subornos em grande escala.

A equipa do falecido líder da oposição russa, Alexei Navalny, conduziu investigações anticorrupção e acusou Ivanov - aliado de Sergei Shoigu - de ter um estilo de vida luxuoso.

Timur Ivanov foi alvo de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia em 2022, após a invasão da Ucrânia pela Rússia.