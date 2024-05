Comitiva alvinegra recebida em festa no Aeroporto da Madeira

A comitiva do Nacional acabou de chegar à Madeira e foi recebida num ambiente de euforia e muita festa após a subida de divisão, objectivo alcançado na manhã deste domingo com o triunfo (3-2) em Tondela, conjugado com o empate (0-0) do AVS em casa do Leixões. Assim, a uma jornada do final da II Liga o Nacional garantiu a subida ao escalão principal do futebol português.

Tiago Margarido, através das redes sociais do Nacional, tinha lançado o convite e os adeptos corresponderam em grande número para dar as boas-vindas aos ‘heróis’ de Tondela. O treinador, naturalmente, foi um dos mais aplaudidos pelo trabalho desenvolvido ao longo da temporada 2023/2024, assim como o presidente, Rui Alves.

Os jogadores, claro, também foram muito saudados pelos adeptos, com abraços à mistura e pedidos para fotografias.

O avião da TAP, que transportou a comitiva do Nacional, não aterrou à primeira, devido ao vento, ainda deu uma volta, mas na segunda tentativa já conseguiu aterrar perante o olhar curioso de centenas de adeptos alvinegros, que logo aplaudiram o momento. O relógio marcava 23h13.