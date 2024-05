Cerca das 10 horas desta sexta-feira e ainda nenhum avião conseguiu aterrar no Aeroporto da Madeira. O vento será a causa mais provável desta situação inusitada.

Pelo menos cinco aviões foram já divergidos, dois dos quais foram para a ilha do Porto Santo, um da TAP, proveniente do Porto, e outro da Transavia, proveniente de Paris. Um outro voo, da easyJet, ainda fez 'táxi' (espera em rota circular) entre a Madeira e o Porto Santo, mas acabou por rumar novamente a Lisboa, e ainda mais dois voos, um da Easyjet e outro da Ryanair que regressaram ao Porto.

Neste momento há pelo menos um voo da TAP em 'táxi' e outro da Jet2 que ainda agora entrou nessa rota de espera.

Num dia com mais 29 chegadas previstas, para já só do lado das partidas aconteceu 'acção', pois pelas 6h00 e pelas 6h30 partiram voos para Lisboa (TAP) e Paris (Ryanair), além do voo inter-ilhas da Binter, cujo avião também já deveria ter realizado o voo de regresso à Madeira, mas continua na ilha vizinha.