'Madeira UnderWater Open Photografy & Video' regressa ao Porto Santo

É já este sábado, dia de 11 de Maio, pelas 19 horas, no Porto Santo, que é dado o arranque do III 'Madeira UnderWater Open Photografy & Video 2024 Champioship', que este ano tem a novidade de em paralelo, ser disputada a primeira etapa da Taça de Portugal, marcando o arranque da mesma.

Esta prova organizada pela Associação de Natação da Madeira e homologada pela CMAS (Confederação Mundial Atividades Subaquáticas) e ainda pela Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, e que tem a sua base e apoio do Clube Naval do Porto Santo, conta com aproximadamente 50 atletas, que deslocam-se à ilha do Porto Santo, e que por lá ficarão durante nove dias, a disputar esta prova. Dentro do Open, destacam-se as três nacionalidades dos participantes, onde é possível identificar antigos campões do Mundo e da Europa, na área de fotografia e vídeos subaquático.

Ambas as provas desenrolam-se em quatro pontos de mergulho, Corveta Pereira D´Eça (naufrágio), Poio Pequeno, Pedra do Ginja e Pedra do Sol, sempre com a supervisão do Instituto de Floresta e Conservação da Natureza e da Capitania do Porto do Porto Santo, tendo ainda a presença do SANAS a garantir a segurança dos atletas. Assim, a diversidade e património subaquático da ilha do Porto Santo, volta a ganhar projeção internacional através do Open.

O evento conta com o apoio da Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas e ainda da Câmara Municipal do Porto Santo, e vem dinamizar ainda mais a economia da ilha no mês de maio, criando assim, cada vez mais condições para que o Porto Santo seja um destino para o ano inteiro. Sendo o mergulho uma aposta para o turismo do Porto Santo, que conta já com dois naufrágios artificiais, este Open surge como uma ferramenta promocional desta atividade, estando já programados a difusão internacional de vários vídeos do Porto Santo e da sua praia, através desta competição, assim como de todo o património e fauna subaquática da ilha.

No dia 16 de Maio serão conhecidos os grandes vencedores do III Madeira UnderWater Open Photografy & Video 2024 Champioship, assim como da 1.ª Etapa da Taça de Portugal, cerimónia que irá decorrer na parte da manhã no auditório do centro cultural e de congressos do Porto Santo.