Terra do gelo e do fogo, a Islândia é um dos países mais incríveis do mundo!

E por que é também sonho de viagem de muitos, propomos um circuito de 5 dias com partidas diárias de Lisboa ou Porto a partir de Maio e até Setembro.

Com valores desde 1 645€ por pessoa (sem voos) ou desde 2 900€ (com voos de/para Lisboa), esta viagem leva-nos a admirar magníficas quedas de água, vulcões e piscinas de lama, a explorar grutas de lava, a percorrer paisagens únicas com grandes extensões de campos de lava e crateras vulcânicas que fazem lembrar uma paisagem lunar e visitar as ilhas Westerman, que abrigam a maior colónia mundial de papagaios-do-mar…

Os preços são desde, por pessoa em alojamento duplo e inclui passagem aérea Lufthansa em classe M e taxas de aeroporto (no pacote com voos), transferes em flybus, 4 noites de alojamento com pequeno-almoço, excursão à Gruta de Lava e Aventura Geotermal, excursão Maravilhas Vulcânicas, visita às Ilhas Westman e Seguro Multiviagens.

Não inclui despesas de reserva, voo de/para Funchal, despesas de carácter pessoal e outros serviços não mencionados no programa.

Tanto os preços como as disponibilidades estão sujeitos a alterações e deverão ser reconfirmados no acto da reserva.

Para informações mais detalhadas, contacte:

Intertours Travel Consulting

291208920

[email protected]

Fotos: Iceland - Foto de Josh Reid na Unsplash; Iceland - Foto de Adam Edgerton on Unsplash; Iceland - Foto de Ferdinand Stöhr on Unsplash; Iceland - Foto de Jeremy Goldberg on Unsplash