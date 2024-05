Juventude de Gaula conquista Taça da Madeira de futebol

O Juventude de Gaula conquistou, este domingo, a Taça da Madeira de futebol sénior ao vencer o Xavelhas, na final, no Campo Adelino Rodrigues (Liceu), no Funchal.

Tudo se decidiu no desempate através das grandes penalidades após o 2-2 no fim de 120 minutos de futebol. No final dos 90 minutos o jogo estava empatado 1-1.

Da marca dos 11 metros o Juventude de Gaula foi mais eficaz (3-2) e conquistou, pela primeira vez, a Taça da Madeira após uma final com muita emoção.