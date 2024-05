Mbappé despede-se do Paris Saint-Germain com derrota frente ao Toulouse

O avançado Kyllian Mbappé disputou hoje o último jogo pelo Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, na capital francesa, na derrota por 3-1 frente ao Toulouse, para a 33.ª e penúltima jornada da Liga francesa de futebol.

O Paris Saint-Germain apresentou-se com muitas alterações no 'onze' em relação à derrota caseira com o Borussia Dortmund (1-0), para a Liga dos Campeões, e voltou hoje a perder, naquela que foi a segunda derrota dos comandados de Luis Enrique na competição, que conquistaram pela terceira vez seguida.

Mbappé, que vai deixar o Paris Saint-Germain, ainda colocou o clube na frente do marcador, logo aos oito minutos, mas o Toulouse deu a volta ao resultado com três golos, aos 13, 68 e 90+5, pelo neerlandês Thijs Dallinga, Yann Gboho e pelo avançado camaronês Frank Magri, respetivamente.

O técnico espanhol Luís Enrique deixou de fora os portugueses Nuno Mendes e Vitinha, mas Danilo Pereira jogou os 90 minutos no eixo da defesa e o ponta de lança Gonçalo Ramos saiu do banco para render o espanhol Marco Asensio aos 77.

Apesar da derrota, o Paris Saint-Germain mantém seis pontos de vantagem sobre o Mónaco, tendo ainda dois jogos por disputar, com as visitas ao Nice e ao Metz.

Nos restantes jogos da Liga francesa hoje disputados, destaque para a vitória do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, em Nantes, que permitiu à equipa subir aos terceiro lugar, com o mesmos pontos do Brest, 58, com quem irá, juntamente com o Nice, discutir na derradeira jornada quem se apura para a 'Champions'.

O Marselha venceu na receção ao Lorient por 3-1, tal como o Mónaco, que foi a Montpellier bater a equipa local por 2-0.

Já o Lyon, que nos últimos cinco jogos venceu quatro e perdeu um, foi a casa do lanterna-vermelha Clermont, que viu hoje confirmada a descida à Ligue 2, vencer por 1-0, mantendo-se na luta pelas competições europeias.

Finalmente, o Rennes empatou em casa 1-1 com o Lens, que contou com o médio português David Costa no 'onze', enquanto o Estrasburgo venceu na receção ao Metz, por 2-1, depois de ter estado a perder e operado uma reviravolta, com um golo aos 89 minutos e outro aos 90+1.