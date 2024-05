'Caravana' alvinegra ruma ao aeroporto para receber comitiva do Nacional

Contagem decrescente para a chegada da comitiva do Nacional à Madeira. O avião da TAP, que transporta os 'heróis' de Tondela, tem chegada prevista ao Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo por volta das 22h45. O voo TP 1711 partiu às 21h06 do Aeroporto do Porto.

A esta hora há uma ‘caravana’ alvinegra a caminho do aeroporto, com muitos adeptos. A festa começou pela hora do almoço, assim que acabou o jogo em Tondela, com a vitória do Nacional por 3-2, ao mesmo tempo que o AVS não ia além do empate (0-0) na visita ao Leixões.

Pelas 13 horas os alvinegros garantiam o regresso à I Liga e, desde esse momento, a festa tem sido constante. A recepção da comitiva, daqui a pouco no Aeroporto da Madeira, será um dos pontos altos.