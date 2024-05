70 mil euros para o “Madeira Underwater” e Campeonato de Fotografia e Vídeo Subaquático

Já está publicado, com data de 30 de Abril de 2024, o Contrato-programa entre a Região Autónoma da Madeira, através da Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas, e a Associação de Natação da Madeira. Em traços gerais, este documento traduz um apoio de 70 mil euros para a concretização do ‘III Madeira Underwater Open 2024 - Photo and Video Championship’ e ‘I Etapa da Taça de Portugal de Fotografia e Vídeo Subaquático’, que acontecem entre 11 e 16 de Maio do corrente ano, no Porto Santo.

A organização a cargo da Associação de Natação da Madeira (ANM), juntamente com a Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), prevê a participação, nos referidos eventos, de atletas portugueses e estrangeiros, num investimento total previsto de, aproximadamente, 88 mil euros.

Entende o Governo Regional atribuir este apoio financeiro “considerando que o objectivo de tais eventos é dar a conhecer, através da realização de vídeos e fotografias subaquáticas, o nosso oceano, potenciando o maior recurso natural que a Região Autónoma da Madeira (RAM) possui, valorizando a biodiversidade marinha e promovendo a consciencialização ambiental para sua preservação”.

É também fulcral “realçar o impacto destes eventos na promoção da conservação, da valorização e do uso sustentável do mar, dos recursos marinhos e dos recifes artificiais, contribuindo para o desenvolvimento da Economia Azul e incremento da Literacia dos Oceanos, sendo a Secretaria Regional de Economia, Mar e Pescas (SREMP), o departamento do Governo Regional que define e executa a política regional no domínio da valorização e sustentabilidade dos recursos marinhos, exploração e investigação do mar, licenciamento de usos do mar e seus fundos e recifes artificiais”, lê-se.

O contrato-programa, que produz efeitos a desde a data da sua assinatura até 31 de Dezembro de 2024, visa então prestar apoio financeiro para suportar os encargos decorrentes da organização dos presentes eventos, nomeadamente, das deslocações, estadias e demais logística inerente à referida organização.