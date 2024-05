Atlético de Madrid vence Celta e fica muito perto de garantir presença na 'Champions'

O Atlético de Madrid venceu hoje o Celta de Vigo pela margem mínima (1-0), em jogo da 35.ª jornada da Liga espanhola de futebol, e ficou muito perto de garantir o apuramento para a Liga dos Campeões.

Um golo do médio argentino Rodrigo de Paul, já na reta final da partida, aos 84 minutos, bastou para os 'colchoneros' somarem o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, consolidando o quarto lugar, último de acesso à fase de liga da próxima edição da 'Champions'.

A formação comandada por Diego Simeone soma 70 pontos e tem agora uma confortável vantagem de oito sobre o Athletic Bilbau, quinto, com 62, com nove por disputar.

O Atlético de Madrid 'olha' ainda para o pódio da La Liga, cujo terceiro lugar é ocupado pelo FC Barcelona, com 73 pontos, e que encerra a ronda na segunda-feira com a receção à Real Sociedad, sétima à condição, com 54.

Os bascos foram ultrapassados pelo Betis (sexto, com 55 pontos), que hoje derrotou (3-2) em casa o já despromovido Almeria (20.º), num confronto entre dois guarda-redes portugueses, Rui Silva e Luís Maximiano, ambos titulares.

Pablo Fornals, aos oito minutos, Isco, aos 28, e Ayoze Pérez, aos 64, marcaram para os anfitriões -- com William Carvalho em campo na última meia-hora -- e o brasileiro Léo Baptistão, aos 45+1, e o argentino Luka Romero, aos 66, para os forasteiros.

O Valência, oitavo, com 48 pontos, não foi além do 'nulo' na receção ao Rayo Vallecano (16.º, com 35), num encontro em que Thierry Correia (totalista) e André Almeida (entrou aos 76 minutos) alinharam pelos anfitriões e Miguel Crespo (titular, saiu aos 66 minutos) pelos visitantes.

Já o Cádiz ganhou novo alento na luta pela manutenção, ao bater em casa o Getafe, por 1-0, com golo de Ruben Alcaraz, de grande penalidade, aos 35 minutos.

Os andaluzes continuam no 18.º e antepenúltimo posto, em zona de despromoção direta, com 29 pontos, mas aproximaram-se do Celta de Vigo, 17.º, com 34.

A Liga espanhola é liderada pelo Real Madrid, que já garantiu o seu 36.º título, com 90 pontos, mais 15 do que o Girona.