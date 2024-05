Raimundo Quintal critica PS por "insistir no pastoreio nas serras" e faz apelo aos eleitores

"Apelo a todos os madeirenses que defendem e lutam pela restauração da Laurissilva e da formação vegetal de altitude, que no dia 26 de Maio não votem no Partido Socialista e nos outros partidos que, explícita ou sub-repticiamente, defendem o regresso do gado às serras da Madeira", afirmou Raimundo Quintal, numa publicação partilhada, ao final da noite de ontem, nas redes sociais.

O geógrafo madeirense reagia, assim, a uma das propostas eleitorais apresentadas, no sábado, pelo PS-Madeira.

Conforme noticiou o DIÁRIO, sobre a criação de gado, o candidato socialista às eleições de 26 de Maio, afiançou que, "com um Governo do PS, será implementado um novo regime silvopastoril que considere o pastoreio dirigido como um serviço público em que os rebanhos acompanhados sejam apoiados por área limpa, como forma de diminuir o risco de incêndio na Região".

PS quer mais rendimentos para os agricultores e pastoreio dirigido O PS-Madeira realizou hoje um encontro com agricultores do qual ressalta algumas propostas, tais como "a aposta na agricultura regional como um contributo decisivo para a soberania alimentar, para a segurança da população, a coesão social e territorial, a resiliência da Região e a atratividade do destino turístico", razão pela qual os socialistas defendem "um maior apoio e valorização desta atividade e do setor primário no seu todo".

A medida caiu mal a Raimundo Quintal, que não poupou reparos a Paulo Cafôfo nesta matéria. "Depois de uma desastrosa gestão da Câmara do Funchal, em que tentou reintroduzir o gado no Parque Ecológico, o líder do PS Madeira volta a insistir no pastoreio nas serras da nossa ilha, tendo hoje produzido um pensamento que tem tanto de científico como a teoria geocentrista", manifestou na sua página de Facebook:

O ambientalista, que lidera a Associação dos Amigos do Parque Ecológico do Funchal, é um acérrimo opositor do regresso do gado às montanhas da Madeira.