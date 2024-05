Rui Alves destaca "capacidade de liderança" de Tiago Margarido

Rui Alves destaca a “capacidade de liderança” de Tiago Margarido e agradece esta subida de divisão “a todo o grupo” na semana em que se tornou no presidente mais antigo nas competições profissionais de futebol em Portugal, isto após a saída de Pinto da Costa da presidência do FC Porto. “Estes são momentos de emoções fortíssimas no bom sentido da emoção, conseguir regressar à I Liga é um motivo de alegria enorme, indescritível até”, referiu o presidente do Nacional, aos jornalistas, na manhã deste domingo, em Tondela.

Deixa elogios ao treinador: “Eu é que tenho de agradecer à enorme capacidade de liderança do Tiago Margarido, que fez com que um grupo de jogadores se transformasse numa família, vivendo cada jogo como algo de importante. Todo este espírito deve-se, também, à capacidade de liderança do treinador”.

Rui Alves garante que acreditou neste desfecho e sempre teve confiança no grupo de trabalho liderado por Tiago Margarido: “Eu acreditei. Esta semana passei a ser o presidente mais antigo das competições profissionais de futebol e toda a experiência dá esse conhecimento de causa. Senti que podia confiar neste grupo mesmo quando começámos o campeonato com duas derrotas. Este acaba por ser mais um prémio, um presente, destes jogadores ao presidente, para assinalar esse momento em que me tornei no presidente mais antigo das competições profissionais”.

“As instituições, por vezes, necessitam de ser caracterizadas por referências. O Nacional tem em mim uma referência de estabilidade e isso é importante para chegar ao êxito”, acrescentou Rui Alves, que terminou com uma frase que arrancou sorrisos junto dos jornalistas: “Se o futebol é o ópio do povo, o povo madeirense hoje está drogado”.