Torneio Nacional de Futebol de Rua – Madeira realiza-se pela 17.ª vez no Funchal

O Torneio Nacional de Futebol de Rua – Madeira, realiza-se pela décima sétima vez na cidade do Funchal. Este torneio baseia-se numa competição de futebol, que promove a prática desportiva e a sua utilização como estratégia inovadora de intervenção, no combate à exclusão social, pretendendo ser um instrumento de capacitação no desenvolvimento de competências pessoais e sociais.

A apresentação do torneio ocorreu hoje, pelas 12 horas, na Pousada da Juventude do Funchal.

O futebol de rua é já uma prática de sucesso comprovado em todo o mundo e em Portugal é promovido pela Associação CAIS desde 2004, com o apoio do Football For Hope (uma iniciativa do organismo máximo do futebol mundial - FIFA), do Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Plano Nacional de Desporto para Todos, e é um instrumento de criação de consciência social para as problemáticas sociais.

A Associação da Madeira de Desporto para Todos é uma vez mais o promotor local (é o promotor mais antigo do futebol de rua a nível nacional) e conta com os apoios institucionais da Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Desporto, da Câmara Municipal do Funchal, dos Investimentos Habitacionais da Madeira, da Coca Cola Europacific Partners Portugal, da Associação de Técnicos de Arbitragem da RAM, da Junta de Freguesia de Santo António, da GESBA e do Pingo Doce.

Este ano, a fase regional realiza-se com a participação de 15 equipas, representantes de 12 instituições, entre as 9h20 e as 17h30, no campo de jogos da Ribeira Grande.

Local: Campo de jogos da Ribeira Grande

09h20 INICIO DO TORNEIO

17H00 FINAL

17H30 ENTREGA DE PRÉMIOS

Promotor Nacional:

Associação CAIS

Promotor Regional:

Associação da Madeira de Desporto para Todos