"Nacional fez um trabalho notável", realça Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira também já veio felicitar Nacional pela subida à Liga Portugal.

Nesta ocasião em que o Clube Desportivo Nacional ascende ao mais alto patamar do futebol português, José Manuel Rodrigues manifesta as suas felicitações à "direcção, aos responsáveis, à equipa técnica, aos jogadores, aos sócios e aos adeptos pelo êxito alcançado e por este feito que engrandece e valoriza a prática do desporto na Madeira".