Herói Carlos Daniel diz que jogo de Tondela espelhou a “vontade de ganhar” dos alvinegros

Carlos Daniel foi o herói do jogo em Tondela. Marcou dois golos, o último, o terceiro da equipa madeirense, a carimbar a subida do Nacional à I Liga. Fez o 1-2 e depois o 2-3, aos 90+5, numa bola que parecia perdida, mas com o jogador alvinegro a acreditar até ao fim, desviando para o fundo da baliza do Tondela.

“Este jogo demonstrou aquilo que fizemos a época toda, uma equipa que procurou ganhar sempre os jogos, acreditou sempre. Estamos todos de parabéns, toda a família alvinegra”, referiu Carlos Daniel, após o jogo, à SportTV.

Também explica o lance do 2-3, decisivo para garantir, já este domingo, o regresso do Nacional à I Liga: “Sabíamos que estávamos perto do objectivo, senti que a bola ia travar, o relvado já não estava molhado, acreditei e felizmente fiz o golo”.

“É óptimo este sentimento, para a Madeira também, já que volta a estar representada na I Liga”, concluiu Carlos Daniel.