Marítimo vence e mantém esperança de chegar ao 'play-off' de subida

É mesmo até ao fim. O Marítimo recebeu e venceu a Oliveirense, por 2-1, e ainda mantém a esperança de chegar ao ‘play-off’ de subida à I Liga. Os verde-rubros vão entrar na última jornada a um ponto do AVS. Para assegurar o 3.º lugar, a equipa comandada por Fábio Pereira tem de vencer na visita ao Académico de Viseu e esperar que o AVS não ganhe na recepção ao Tondela. Em caso de igualdade pontual os avenses ficam à frente, uma vez que têm vantagem sobre o Marítimo no confronto directo.

No jogo desta tarde, nos Barreiros, a contar para a 33.ª e penúltima da II Liga, os verde-rubros até começaram a perder. Kelechi adiantou a Oliveirense no marcador logo aos sete minutos. Mas o Marítimo consumou a reviravolta, com golos apontados por Lucas, ainda na primeira parte, aos 22, e Borukov, aos 81.

Com este resultado, a equipa de Fábio Pereira mantém a esperança de chegar ao ‘play-off’ de subida. O ‘play-off’ terá coloca frente-a-frente o 3.º classificado da II Liga e o 16.º da I Liga, que neste momento é o Portimonense, embora o Estrela da Amadora ainda corra o risco de ‘cair’ nessa posição.

A última jornada da II Liga está agendada para 19 de Maio, mas ainda não tem horário definido. Os jogos que envolvem equipas na luta pelos mesmos objectivos vão ser à mesma hora.