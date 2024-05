PAN arranca campanha amanhã com Mónica Freitas no Porto Santo

O Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) optou por dar início, oficialmente, à sua campanha no terreno amanhã, 13 de Maio, com dois grupos. Um estará por várias zonas da Madeira, enquanto outro grupo, no qual se insere a cabeça-de-lista às Regionais, segue para o Porto Santo

"A nossa campanha será no terreno, junto das pessoas, divulgando a nossa mensagem e para primeiro dia consideramos importante dar ênfase ao Porto Santo. É fundamental alertar para as consequências da insularidade e neste caso, da dupla insularidade", explica Mónica Freitas em comunicado de imprensa.

A comitiva que fica na Madeira é liderada por Marco Gonçalves e Válter Ramos e estará, esta segunda-feira em campanha, na parte da manhã, entre os concelhos da Ponta de Sol e Calheta e, durante a tarde, na Ribeira Brava.

"Mantemos a nossa identidade, pretendendo passar a nossa mensagem de forma diferente e entregar coisas que sejam úteis às pessoas para o seu dia-a-dia. Temos também materiais didáticos de forma a tornar a campanha mais divertida e apelativa, como o jogo 'Quantos Queres?', acrescenta a nota do partido.