Porto Santo com perspectivas "bastante positivas" para este Verão

O secretário regional das Finanças disse que "as perspectivas para este Verão são bastante positivas, em linha com o excelente ano de 2023". Esta foi a mensagem transmitida pelos empresários do Porto Santo a Rogério Gouveia, numa visita efectuada à 'ilha dourada'.

Neste dia, o governante visitou ainda "alguns investimentos do Governo Regional, nomeadamente acessos à praia". Obras que, conforme frisou, "são necessárias anualmente, para que todos os equipamentos de apoio estejam em condições de receber os veraneantes no próximo Verão".

O secretário regional das Finanças visitou também a delegação da Casa do Voluntário que, no seu entender, está a fazer um bom trabalho junto da população.

Nós tivemos a oportunidade de testemunhar as várias áreas de intervenção que esta delegação tem no Porto Santo, o papel que veio preencher nas áreas de apoio social, na ocupação dos tempos livres dos mais jovens, mas também no apoio aos agregados familiares economicamente mais desfavorecidos". Rogério Gouveia

"A Casa do Voluntário no Porto Santo tem demonstrado que é merecedora de ser parceira do Governo Regional", disse, concluindo que esta parceria "será certamente fortalecida num futuro muito próximo".