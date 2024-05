PSD reafirma compromisso com a saúde no Porto Santo

A candidatura do PSD às Eleições de 16 de Maio, aproveitou a visita à nova Unidade de Saúde do Porto Santo, para destacar a "aposta do Governo Regional na área da saúde".

Carla Rosado, porta-voz da iniciativa e candidata à Assembleia Legislativa Regional reiterou “o forte empenho do Governo no sentido de melhorar a acessibilidade e a qualidade dos serviços de saúde para os residentes e para quem nos visita”, lembrando que o Centro de Saúde do Porto Santo, "unidade certificada pela DGS desde 2022, conta hoje com uma nova unidade de cuidados paliativos, um serviço de teleurgência, consultas em 20 especialidades clínicas e com uma unidade de hemodiálise nova num espaço completamente renovado e com sistema de vigilância".

"Esta nova unidade representa uma aposta audaciosa e necessária no desenvolvimento do Porto Santo", vincou a social-democrata, acrescentando que esta obra era "há muito aguardada pelos porto-santenses", uma vez que "trará aquela comodidade de fazer um exame, tratamento, entre outros atos médicos, sem haver o inconveniente de se deslocar à Madeira e à unidade de cuidados continuados”.

O PSD aponta igualmente que "o Governo deu provas do seu esforço em dar respostas na prestação de cuidados aos utentes, em particular no trabalho da emergência médica no Porto Santo, quando deu luz verde à a manutenção da EMIR todo o ano, desde 2023, uma medida que não estava contemplada no Programa de Governo da Legislatura 2019-2023".

Desta forma, ao investir neste projecto e em outros que em tanto vêm beneficiar o Porto Santo e a sua população, o PSD vem reforçar o seu compromisso em fortalecer a infra-estrutura de saúde da ilha, tornando-a mais resiliente e capaz de atender às necessidades dos residentes e turistas", reforçou Carla Rosado.