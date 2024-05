PS promete barco para o Porto Santo todo o ano

O Partido Socialista (PS) promete, caso venha a ser governo na Região, uma ligação 'ferry' todo o ano entre a Madeira e o Porto Santo. Foi numa delocação à 'Ilha Dourada', esta terça-feira, no âmbito da pré-campanha para as Eleições Regionais de 26 de Março, que os socialistas ouviram as reivindicações da população local, com a questão do transporte marítimo a ser muito apontada.

Em causa está a interrupção da ligação marítima existente durante o mês de Janeiro, devido à manutenção anual do navio que opera entre as duas ilhas – o ‘Lobo Marinho’ – uma situação que, como explicou o candidato Miguel Brito, causa grandes transtornos no transporte de passageiros.

“Nós compreendemos que o navio tem de parar para fazer as revisões exigíveis para operar na linha com todas as condições de segurança, mas consideramos que cabe também ao Governo Regional trabalhar para que seja encontrada uma alternativa durante esse período”, afirmou o candidato natural do Porto Santo.

Na ocasião, Miguel Brito garantiu que, com um Governo do PS, serão operadas negociações no sentido de ter um navio ‘ferry’ que garanta a ligação inter-ilhas enquanto o ‘Lobo Marinho’ está em doca seca.