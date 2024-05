Mustafa Shaban e Karin Freitag festejam título europeu de Masters em Machico

O búlgaro Mustafa Shaban e a austríaca Karin Freitag conquistaram esta manhã a derradeira prova do Campeonato da Europa de Masters em atletismo de corrida de montanha e trail running.

Com a cidade de Machico a ser a capital da europa da modalidade, desde a passada quinta-feira, a consagração dos últimos campeões da Europa aconteceu na disciplina de trail running, com uma distância de 33 quilómetros e com 2.000 metros de desnível positivo, e que teve largada e chegada na praça do Fórum, e com os atletas a passarem pelo Caniçal e pela zona do Larano.

Na competição masculina o búlgaro Mustafa Shaban voltou a subir ao pódio e desta feita ao festejar o título europeu, depois de se ter sagrado vice-campeão da Europa nas outras provas, na corrida de Montanha e na corrida vertical. O atleta do escalão +45 anos subiu ao mais alto lugar do pódio graças ao tempo final de 2.55,39 horas, e com uma vantagem de dois minutos para o francês Thierry Mignot que veio a ser segundo classificado. Já a medalha de bronze foi alcançada pelo o continental há muito radicado na Madeira, Tiago Aires que cumpriu a distância no tempo de 3.01,59 horas. Um registo que permitiu ainda ao atleta conquistar a prata na categoria Master +40 anos.

No duelo feminino a austríaca Karin Freitag foi a grande dominadora, conseguido assim sagrar-se campeã da Europa de trail running, e com graças ao tempo de 3.58,07 horas. A mais de cinco minutos veio a ficar a romena Luminita Copacel que alcançou a medalha de prata e ainda o titulo europeu em Master +45 anos. A fechar o pódio absoluto ficou a germânica Elke Keller, que festejou ainda o ‘ouro’ na categoria +55 anos.

Nota ainda para a madeirense Olívia Sousa que concluiu o percurso no quarto lugar da geral, o que lhe permitiu ainda a conquista da medalha de prata entre as atletas de Master + 40 anos.

Depois das emoções nos trilhos, a festa da consagração dos campeões acontece esta tarde, pelas 18 horas, na promenade de Machico onde está agendada a cerimónia de encerramento da edição de 2024 do Campeonato da Europa de Masters em atletismo de corrida de montanha e trail running.