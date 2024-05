Sporting procura quarto titulo europeu de hóquei em patins, Oliveirense o primeiro

Sporting e Oliveirense disputam hoje a final da Liga dos Campeões de hóquei em patins, no Porto, onde os 'leões' procuram o quarto título e a equipa de Oliveira de Azeméis o primeiro, na sucessão ao FC Porto.

No Pavilhão Rosa Mota, palco da 'final four', os 'leões', campeões europeus em 1976/77, 2018/19 e 2020/21, chegaram pela quinta vez ao jogo decisivo depois de eliminarem o FC Porto, por 6-5, no sábado.

A Oliveirense levou a melhor no outro duelo entre equipas portuguesas, batendo o Óquei de Barcelos por 2-1 nas grandes penalidades, após persistir uma igualdade a três no fim de tempo regulamentar e prolongamento.

O emblema de Oliveira de Azeméis vai disputar pela terceira vez a final da principal competição europeia de clubes na modalidade, depois das derrotas nas edições de 2015/16 e 2016/17.

A final está marcada para as 15:00, no pavilhão portuense, situado nos jardins do Palácio de Cristal.

Portugal vai somar o 10.º cetro europeu, menos 36 do que a Espanha, muito graças ao FC Barcelona, principal dominador do historial da competição, com 22, seguido de Réus, com oito, Igualada e Liceo da Corunha, ambos com seis.

Entre os portugueses, Sporting e FC Porto somam três títulos cada, mais um dos que o Benfica soma, enquanto o Óquei de Barcelos conquistou o cetro uma vez.