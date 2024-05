Vale tudo para ganhar

1. Arranca hoje oficialmente a campanha eleitoral para as Regionais de 26 de Maio. Se não fosse a determinação legal ninguém daria por qualquer diferença no ‘modus operandi’ dos candidatos a um lugar de deputado no parlamento regional. Começando pelo PSD e pelo seu presidente que anda em frenética actividade diária, com uma agenda que se mistura entre os deveres da governação – em modo de gestão – e os do partido. Confundem-se cargos, usam-se meios oficiais para manter a ‘folha’ preenchida de actividades e garantir a ementa diária mediática preenchida. No tsunami de iniciativas não faltam também os encontros recreativos e de confraternização, promovidos por governantes, para assegurar a sã convivência entre profissionais que ora estão descontentes, ora gostam de se colar no retrato junto à tutela política. O contribuinte assina o cheque.

As promessas feitas por quase todos são estonteantes de tão irrealistas que são. A se concretizarem, a Madeira tornar-se-ia no paraíso da Terra. Educação gratuita, fim das listas de espera na Saúde, ferry o ano todo para Portugal continental, habitação a preços imbatíveis, impostos mais baixos, maiores incentivos a agricultores, produtores e empresários, mais lares para os idosos e creches para as crianças. Resta saber de onde virá o dinheiro para tanto. Não havendo petróleo para explorar é completamente utópico e impossível de pôr em marcha a maioria das propostas avançadas. O eleitor assiste atónito e cansado a tamanha desfaçatez de quem tem a obrigação de falar a verdade. Façam as contas e provem-nos que todas as promessas têm cabimento orçamental!

No meio de tanta voragem, todos se apressam a jurar que não querem fazer alianças com ninguém. Até o CDS, acoplado ao PSD nos últimos cinco anos, garante que com o antigo aliado não há acordos de governo. Se porventura PSD e CDS somassem uma maioria absoluta, a palavra manter-se-ia? Decerto que não. As linhas vermelhas impostas são uma farsa. O que não deveria de acontecer, porque com estas atitudes os eleitores sentem-se cada vez menos atraídos pela desejada participação cívica.

Que as próximas duas semanas sejam aproveitadas para recentrar o debate e apresentar propostas credíveis, fundamentadas e concretizáveis. Que seja menos espectáculo e mais sobriedade.

2. A abertura dos serviços de urgência em quatro centros de saúde fora do Funchal não passa de uma medida puramente eleitoralista . A afirmação não é simpática para os residentes do Porto Moniz, Santana, Ribeira Brava e Câmara de Lobos, mas o mesmo governo que sempre assegurou que não fazia sentido disponibilizar atendimento permanente naquelas localidades recua, coincidência das coincidências, na véspera das eleições. Sejamos objectivos: a que distância está cada um daqueles centros da Urgência (diferenciada e para onde todos são encaminhados em situações comprovadamente urgentes) do Hospital Dr. Nélio Mendonça? Que meios de diagnóstico têm aqueles concelhos à disposição?

O que se passa com a abertura das ditas urgências, que não o são na verdadeira acepção da palavra, é a afectação de recursos que vai custar milhões de euros anuais ao erário, para disponibilizar consultas de medicina geral e familiar durante 24 horas. Obviamente que os médicos escalados para fazerem o turno da noite não vão trabalhar durante o dia, prejudicando o atendimento regular dos seus doentes.

O governo cedeu ao facilitismo para angariar votos, sabendo que com as vias rápidas existentes, com a EMIR e com os bombeiros não é tecnicamente imprescindível a existência de urgências em centros de saúde da periferia, que pouco mais oferecem do que uma consulta. Ainda para mais para atender, nos casos de Santana e Porto Moniz, três ou quatro utentes por noite. Tal como sublinhou de forma peremptória em Fevereiro de 2023 Miguel Albuquerque, a existência de portas abertas durante a noite serve apenas para “conforto psicológico” da população. Nada mais, como se pode comprovar pelos números.