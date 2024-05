Porto Santo vibra com o 'World Rink Hockey Masters'

Disputou-se ontem, no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, a primeira jornada do 'World Rink Hochey Masters', evento que trouxe até à ilha dourada algumas das melhores equipas da modalidade.

Nesta primeira ronda, destaque para a vitória da equipa do Sporting, no escalão de mais de 50 anos, frente aos Espanhóis do Alcala, num jogo onde se destacaram Paulo Alves e Pedro Teles no Sporting, e o talento de vários jogadores espanhóis, que nas épocas áureas do F.C. Barcelona, patinaram pelos ringues europeus.

Já a formação do G.S. Sesimbra, bateu a Escola Livre de Azeméis, num jogo, onde os detalhes, fizeram a diferença.

No escalão de mais de 35 anos, destaque para a equipa do Stuart Massamá, que com jornada dupla no primeiro dia, bateu o São Roque e a Escola Livre de Azeméis, por 4-0 e 2-0, respectivamente.

No jogo de abertura do evento, o Entroncamento, foi batido pelo G.D. Estreito, por 5-1, num jogo onde se destacou a maior juventude da equipa madeirense.

Destaque ainda para a presença de árbitros Internacionais, no evento, algo que demonstra bem a qualidade organizativa desta prova, que é organizada pela Catchawards em parceria com o Hotel Vila Baleira.

Nesta sexta-feira disputam-se as 2º e 3ª jornadas, com a realização de jogos entre as 9 e as 23 horas, todos realizados no Pavilhão Multiusos do Porto Santo, que recebe assim, alguns dos melhores jogadores nacionais e internacionais, velhas glórias da modalidade.