Espanhol e alemã festejam título europeu de Corrida Vertical em Machico

O segundo dia do Campeonato da Europa de Masters de Corrida de Montanha e Trail running que está a ter lugar em Machico, consagrou os novos campeões de Corrida Vertical.

Depois da festa dos novos campeões da Europa na disciplina de corrida de montanha, no dia de ontem, o concelho de Machico recebeu esta manhã, bem cedo, os mais de centena e meia de atletas que disputaram a prova de Corrida Vertical, que contou com um percurso de quase cinco quilómetros e com um desnível positivo de 1.000 metros.

Na prova masculina o espanhol Martin Alvarez-Espinar veio a ser o mais rápido, sagrando-se assim campeão da Europa após ter cortado a linha de meta com o tempo de 41,04 minutos, e com uma vantagem de 28 segundos para o búlgaro Shaban Mustafa, que veio a ser vice-campeão absoluto da disciplina, e vencedor na categoria +45 anos. A fechar o pódio ficou o o francês Matthieu Gandolfi que terminou com o registo de 42,16 minutos.

O melhor português foi José António Vieira que terminou no quinto posto em termos absolutos, com a marca de 43,35 minutos que lhe permitiu sagrar-se campeão da Europa em Master +35 anos.

No sector feminino e com 29 atletas na linha de partida, a atleta alemã, Monica Carl foi a mais rápida a concluir o percurso de 5 quilómetros com o tempo de 46,40 minutos, garantindo assim a medalha de ouro em termos absoluto e na categoria +50 anos. Três minutos depois cortou a meta a belga Charlotte Cotton que conquistou o título de vice-campeã do Velho Continente, em termos absolutos, conseguindo ainda o título entre as atletas de Masters +40 anos. A fechar o pódio ficou a austríaca Barbara Taibon, com a marca de 49,46, a três segundos do segundo lugar. A atleta veio ainda a ser a vencedora na categoria + 45 anos.

No que concerne à melhor atleta lusa, a mais rápida foi a madeirense Olívia Sousa que terminou no 11.º lugar da classificação geral, com o tempo de 57,18, que lhe permitiu subir ao terceiro lugar do pódio europeu no escalão +40 anos.

Os Campeonatos da Europa de Masters de Corrida de Montanha e Trail running prosseguem amanhã com a derradeira prova, a de trail running, com um percurso de 33 quilómetros e um desnível positivo de 2.000 metros. A partida será dada pelas 8 horas na Praça do Fórum Machico.

Já a cerimónia de encerramento da edição de 2024 destes europeus, terá lugar pelas 18 horas na promenade da cidade de Machico.