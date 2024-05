Cristina Pedra destaca aposta no projecto eGamesLab

A presidente da Câmara Municipal do Funchal discursou hoje no encerramento do Mesclarte - Cimeira Atlântica das Indústrias Criativas que decorreu na Assembleia Legislativa da Madeira, numa iniciativa organizada pela Associação de Indústrias Criativas, onde Cristina Pedra destacou "a evolução do trabalho efetuado do projeto eGamesLab que está a ser desenvolvido no Centro Cultural e de Investigação do Funchal (CCIF).

Este espaço, "dedicado a 80% da cultura e os restantes 20% de investigação e desenvolvimento", mereceu o sublinhado de Cristina Pedra, que evidenciou que "no âmbito do consócio deste projeto, financiado pelo PRR no valor de 49 milhões de euros, foram contratados 27 investigadores que estão em fase de licenciatura, mestrado ou doutoramento e até pós-doutorados de diversos países, estando a tempo inteiro a fazer investigação em diversas áreas". A autarca sublinhou ainda que "o projeto serviu já para fazer diversos papers de investigação, tendo sido publicados 18", anunciou.

Por outro lado, Cristina Pedra realçou no projecto "estão envolvidos 176 postos trabalhos qualificados e mais 108 novos postos de trabalho criados". E garantiu: "Nós queremos dar condições ao Funchal para liderar um sector que é de futuro e transversal e que se consiga acomodar a tecnologia com a arte e a arte como profissão."

Cristina Pedra destacou, ainda, que "a cultura tem sido também uma área em que a autarquia do Funchal tem vindo a fazer uma grande aposta, valorizando o trabalho dos artistas e ajudando a consolidar a sua atividade artística", concluiu.