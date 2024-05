Cerca de 100 passearam de catamarã na base da solidariedade

Tal como no ano passado, hoje cerca de uma centena de pessoas, de amigos e famílias ligadas à associação ACREDITAR, deram um passeio de catamarã. "O objetivo era proporcionar uma experiência em ambiente familiar e descontraído no mar", informa uma nota do Madeira Friends, projecto social dos nómadas digitais na Região, que contou com apoio da VMT Madeira.

"Esta foi a forma ideal para comemorar o Dia Internacional da Família, após o sucesso da mesma iniciativa em 2023", frisa Luís Calado, cofundador da associação Madeira Friends, juntamente com Marelin Gonçalves. "Foram cerca de 100 pessoas entre amigos da ACREDITAR, famílias e membros da associação Madeira Friends que participaram nesta atividade. O dia não podia ter corrido melhor, as famílias adoraram, o tempo esteve excepcional e golfinhos não faltaram", sintetiza.

Recorda que "a ACREDITAR é uma das instituições com quem os nómadas digitais se têm envolvido bastante. Para quem acompanha o projeto do Madeira Friends, no natal de 2022 foram distribuídos cerca de 200 livros a diferentes instituições locais, sendo uma delas a ACREDITAR. Bem como em dezembro de 2021, há três anos, os nómadas digitais também criaram uma campanha solidária de angariação de brinquedos, que foram entregues também a esta instituição, entre outras. Já no natal anterior, o foco foram os videojogos e a associação teve o prazer de oferecer algumas consolas e videojogos que podem ser usados no hospital bem como na sede da ACREDITAR no Funchal", explica a nota.

Tendo em conta que "a responsabilidade social é o pilar principal deste projeto comunitário que são os Madeira Friends e poder proporcionar, uma vez mais, à ACREDITAR uma experiência destas em parceria com a VMT Madeira, deixa-nos bastante orgulhosos", diz Luís Calado. "Gostaríamos da agradecer à VMT Madeira e a toda a sua equipa pela sua generosidade e parceria que temos vindo a desenvolver, por um lado para proporcionar à nossa comunidade experiências no mar inesquecíveis, mas também sem esquecer o lado social e daí a importância deste tipo de iniciativas privadas", concluiu.