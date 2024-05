Mais de 350 mil deslocados por inundações no leste de África

Mais de 350.000 pessoas tiveram de abandonar as suas casas desde meados de março devido às chuvas torrenciais e inundações no Quénia, Somália, Burundi e Tanzânia, anunciou ontem o organismo da ONU para esta área.

De acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), as "fortes chuvas e inundações repentinas afetaram 848.773 pessoas, incluindo 350.155 deslocadas no Quénia, Somália, Burundi e Tanzânia".

Segundo os dados, o Quénia é o país mais afetado, com pelo menos 281.835 pessoas deslocadas, 267 mortos, 188 feridos e 75 desaparecidos.

A agência da ONU alertou que deverão persistir nos próximos dias fortes chuvas no Quénia, embora a sua intensidade deva diminuir, com base em previsões do Departamento Meteorológico do país.

Na Tanzânia, o OCHA espera que a chuva continue em algumas regiões.

Além da perda de vidas humanas, as fortes chuvas também afetaram os meios de subsistência da população e as infraestruturas dos países mencionados.

A ONG Human Rights Watch (HRW) denunciou que o Governo queniano não agiu a tempo nem respondeu adequadamente às graves inundações, apesar das previsões meteorológicas que tinha em seu poder.

Este ano, a época alargada das chuvas que habitualmente vai desde março a maio o afeta todo o leste de África foi intensificada pelo fenómeno meteorológico El Niño, uma alteração atmosférica causada pelo aumento das temperaturas da água do Oceano Índico.