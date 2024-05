Cerca de 750 mil pessoas afectadas pelas inundações na África Oriental

Cerca de 750 mil pessoas foram afetadas pelas inundações na África Oriental, tendo 234 mil sido deslocadas, segundo dados do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) hoje divulgados.

No seu 'briefing' diário à imprensa em Nova Iorque, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, apresentou alguns dados recolhidos pelo OCHA em relação às chuvas torrenciais que atingiram o continente africano, incluindo mais de 160 mil pessoas afetadas apenas na Somália, com mais de 37 mil deslocadas ou realocadas no país.

Na Somália, sete crianças morreram em decorrência das inundações desde 19 de abril, sendo Hirshabelle, Jubaland e os estados do sudoeste do país os mais afetados.

"As agências humanitárias e autoridades alcançaram mais de 70 mil pessoas com alimentos, dinheiro, água, saneamento, abrigo e assistência médica. Cerca de 50 barcos foram mobilizados para entregar produtos ou retirar pessoas que possam ter ficado isoladas devido às enchentes", indicou Dujarric.

Os parceiros da ONU estimam que as chuvas e inundações possam afetar pelo menos 770 mil pessoas na Somália e potencialmente agravar a epidemia de cólera em curso no país.

Já no Quénia, pelo menos 229 pessoas perderam a vida e mais de 285 mil pessoas foram afetadas pelo temporal em todo o país, segundo as autoridades locais.

A ONU, juntamente com agências parceiras, estão a apoiar a resposta liderada pelo Governo queniano e alcançaram mais de 126 mil pessoas com assistência de água e saneamento, 31 mil pessoas com assistência alimentar e monetária, mais de cinco mil pessoas com serviços de saúde e cerca de 26 mil com abrigos de emergência, de acordo com Dujarric.

No Burundi, as chuvas torrenciais e o aumento do nível das águas do Lago Tanganica afetaram quase 180 mil pessoas desde janeiro.

O setor agrícola do país foi fortemente afetado, com estimativas das autoridades nacionais a apontar para 40 mil hectares -- ou 10% da área de cultivo do país -- atingidos.

Um plano de resposta às cheias, que visa alcançar 25 milhões de dólares (24,25 milhões de euros), está a ser finalizado para apoiar mais de 300 mil pessoas.

"Os nossos parceiros estão a fornecer apoio em cuidados de saúde, água potável, lonas e apoio psicossocial", destacou o porta-voz.

Na Tanzânia, o executivo e parceiros da ONU mobilizaram equipas de busca e salvamento e distribuíram ajuda de emergência, incluindo alimentos, colchões, redes mosquiteiras e tendas para ajudar as pessoas afetadas pelas cheias.

No Ruanda, fortes chuvas e inundações mataram e feriram dezenas de pessoas e danificaram estradas, pontes e centenas de casas.

Vários hectares de plantações de arroz e banana também foram danificados, segundo as autoridades locais.

Os Governos e os parceiros humanitários estão a apoiar os esforços de evacuação e resposta.