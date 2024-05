Foto da Via Láctea e o topo da Madeira em destaque

Uma foto que se pode adjectivar de fantástica, tirada por Marcin Rosadzinski, um astrofotógrafo, está a causar algum furor na Internet, entre tantas outras fotografias que imperam por este mundo. Mostrando o topo da Madeira, entre a noite e o raiar do dia, na Pedra Rija, deixa-nos entrar pelo sistema solar, mais precisamente pela Via Lactea.

A imagem, só por si, vale mais do que estas palavras, mas o próprio autor explica como chegou a esta combinação.

"Gostaria de vos apresentar a última fotografia tirada durante uma estadia de uma semana na Madeira", começa por dizer no seu perfil no Instagram. "Cada uma das minhas fotos tem uma história associada que desta vez gostaria de compartilhar convosco".

Assim, explica, que "o que vê é um mosaico composto por 14 painéis (7 painéis de céu e 7 painéis de primeiro plano). A foto mostra o arco da nossa galáxia, a Via Láctea, sobre uma colina rochosa que parece suspensa no ar", continua.

"Até agora, tirar esta foto provavelmente custou-me mais esforço, e não me refiro apenas ao processo de processamento, mas principalmente ao esforço físico", ironiza. "O lugar onde tirei essa foto é Pedra Rija. Um dos mais belos miradouros da ilha, situado no difícil trilho de montanha PR1 entre os dois picos mais altos da ilha, o Pico do Areeiro e o Pico Ruivo. Só para chegar a este local são cerca de 1,5 km. Não parece muito, mas com uma mochila de quase 10kg a perspectiva muda drasticamente e depois de uma noite sem dormir, regressar ao parque de estacionamento perto do Pico do Areeiro, onde só é preciso subir, foi um desafio mesmo grande", conta Marcin Rosadzinski, cidadão polaco.

"Mas o que você não faria para conseguir uma boa foto que planeei antes de minha chegada à Madeira?", questiona. "Ao chegar ao local por volta das 3h da manhã, montei o equipamento e comecei a trabalhar. Rapidamente descobriu-se que todo o céu estava coberto por nuvens cirros que mal permitiam a passagem da luz das estrelas. Fiz uma sequência de todos os painéis, mas depois de uma breve revisão das fotos, decidi que precisava ser repetida porque as nuvens estavam muito fortes. Na segunda vez tive mais sorte e embora houvesse nuvens, sabia que com certeza iria tirar algo disso. Agora só falta voltar para o carro", continua a brincar, antes de revelar que a foto foi tirada com uma Cannon e outras especificações mais técnicas para os entendidos.

A foto foi divulgada no seu perfil, mas também no perfil num grupo no Facebook dedicado para submissões candidatas a Foto Astronómica do Dia, denominada Sky e com ligação à NASA.