Cafôfo diz que Miguel Albuquerque e PSD são "principal factor de instabilidade na Região”

Paulo Cafôfo afirmou hoje que, neste momento, Miguel Albuquerque e o PSD são “o principal fator de instabilidade na Região”, asseverando que "a única forma de dar esperança aos madeirenses e resolver os problemas que o PSD nunca resolveu é votar no PS no próximo dia 26 deste mês".

Esta manhã, numa acção de pré-campanha no Mercado dos Lavradores, o líder do PS-Madeira considerou ser fundamental que, neste momento decisivo, os madeirenses estejam esclarecidos, enfatizando que "a crise política que estamos a viver e que levou a estas eleições antecipadas teve origem no PSD e em Miguel Albuquerque".

“Toda esta crise teve o epicentro naquele partido e na figura do presidente do Governo, que acabou por se demitir e, tendo-se demitido, disse que não voltaria à vida política, para, logo de seguida, desdizer aquilo que disse e recandidatar-se, seja a líder do PSD, seja ao Governo Regional. E, neste processo todo, acabou por não aprovar sequer o Orçamento da Região, que seria um fator de estabilidade”, sustentou Paulo Cafôfo.

O candidato socialista à presidência do Governo Regional argumenta que "esta instabilidade vai continuar se os madeirenses não puserem um ponto final a este regime”, defendendo que “a única estabilidade que existe é o PS".

“Quem não tem possibilidade de arrendar ou de comprar uma casa, tem uma vida instável. Quem não tem possibilidade de ter uma cirurgia e não tem dinheiro para ir ao privado, tem uma vida instável. Quem não tem uma pensão que lhe permita ao final do mês gerir a vida minimamente com dignidade e tenha de escolher entre medicamentos e o saco de supermercado, tem uma vida instável. Quem paga tantos impostos, nomeadamente a classe média, e não consegue no final do mês ter dinheiro sequer para pagar a creche ou as propinas dos seus filhos, tem uma vida instável”, considerou o presidente do PS-M, reforçando que "toda esta instabilidade foi criada pelo PSD, que não conseguiu resolver estes problemas".