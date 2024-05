Bombeiros Sapadores acusam Miguel Albuquerque de discriminação

O Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores (SNBS) reagiu hoje com "estupefação" ao tomar "conhecimento, através de notícias difundidas pela comunicação social regional, do compromisso assumindo por Miguel Albuquerque com a Federação de Bombeiros da Região Autónoma da Madeira, que prevê a redução do tempo de transição salarial dos bombeiros voluntários com contratos de trabalho, de 5 para 3 anos, sem que tenha havido qualquer consulta ou audicão dos municípios interessados", atira a Delegação da Madeira do Sindicato Nacional dos Bombeiros Sapadores.

Num duro comunicado, acham, "além disso, preocupante o silêncio da Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira, que até o momento não saiu em defesa dos seus associados, assistindo passivamente a este atropelo ao poder local perpetrado pelo presidente do Governo Regional em gestão".

Entende a delegação do SNBS que "com o acordo agora firmado, que tem grandes implicações financeiras em vários municípios, Miguel Albuquerque passou por cima da autonomia administrativa e financeira do poder local, bem como dos próprios órgãos autárquicos eleitos".

E continuou: "Por outro lado, o líder do executivo madeirense parece ignorar, com este tipo de negociação 'ad hoc' (que se destina a um fim específico) para a época eleitoral, a realidade global dos trabalhadores da administração pública regional e local, especialmente no que diz respeito às progressões salariais, que passarão a ocorrer a cada 8 anos a partir de 2025, em contraste com os anteriores 10 anos, nos termos do malfadado SIADAP 3."

Concluem, reforçando que "até porque se impõe alguma coerência ao chefe do executivo madeirense, entendemos que o Governo Regional tem a obrigação de apoiar, nos mesmos moldes e dentro do espírito de responsabilidade partilhada que exigiu aos municípios com associações de bombeiros, também os municípios com bombeiros sapadores, como são os casos de Machico, Santa Cruz e Funchal".