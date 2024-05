Hospital Dr. Nélio Mendonça acolhe mais um doente vindo dos Açores

Durante a madrugada de 11 de Maio, o Serviço Regional de Saúde recebeu mais um utente providente dos Açores.

"O doente em situação neurocrítica e com doença renal crónica, ficará internado no Hospital Dr. Nélio Mendonça (HNM)", revela o SESARAM em comunicado de imprensa.

A mesma nota dá também conta que os 55 doentes com doença renal crónica acolhidos, no HNM e no Regimento de Guarnição n.º 3, transferidos dos Açores para a Madeira no passado dia 6 de Maio, "continuam a receber os respetivos tratamentos, bem como toda a medicação necessária, que está a ser assegurada pelo SESARAM, EPERAM".

"Ambas as equipas de saúde das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores estão em constante articulação, em prol de uma melhor prestação de cuidados", acrescenta a instituição

O incêndio no Hospital Divino Espírito Santo (HDES), em Ponta Delgada, que deflagrou pelas 09h40 locais do último sábado (10:40 em Lisboa) e só foi declarado extinto às 16h11, obrigou à transferência de todos os doentes que estavam internados para vários locais dos Açores, Madeira e continente. Na altura do incêndio estavam no estabelecimento de saúde 333 doentes e foi necessário transferir 240.