Derrocada na Ponta Gorda é "consequência da pressão urbanística e da impermeabilização do solo", acusa a CDU

"O desabamento de pedras e terras que ocorreu ontem na Ponta Gorda é uma consequência, há muito previsível, da pressão urbanística e da impermeabilização do solo desta encosta da orla costeira", acusou hoje o Partido Ecologista Os Verdes (PEV), que concorre coligado com o Partido Comunista Português (PCP), às eleições regionais de 26 de Maio.

O problema não é novo, apontam os ecologistas, recordando que a CDU – Coligação Democrática Unitária (PCP-PEV), "há muito vêm a alertar" para esta questão, tendo mesmo "assinalado com uma iniciativa dois dias antes".

"Este desabamento, que só por sorte não feriu ninguém, deveria ser tido pelas entidades como um sério sinal de alarme e como uma oportunidade de reflexão sobre a política de pressão urbanística levada a cabo na orla costeira, nomeadamente no Funchal", sublinha a força partidária em comunicado de imprensa.

Os Verdes evidenciam ainda que "as declarações proferidas pela Câmara Municipal do Funchal sobre o assunto vêm no sentido de minimizar o problema", atitude que classificam de "negação sistemática e obstinada pelos governantes da ilha", a quem acusam ainda de colocar "os grandes interesses económicos, aos quais estão subjugados, à frente da defesa do ambiente e da segurança das populações".

"Para Os Verdes, este acidente é mais uma razão para parar o mega projecto urbanístico da Praia Formosa e para reforçar a CDU na ilha", conclui a nota remetida às redacções.