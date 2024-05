Resgatado mais um cão que vivia em condições "miseráveis" na Madeira

A Associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou mais um cão que se encontrava em condições “miseráveis”.

A Associação dá conta que o Pluto, que estava sob a tutela de uma idosa, está a viver em condições de extrema miséria. Apesar dos esforços repetidos para melhorar a qualidade de vida do animal, as circunstâncias permaneceram desfavoráveis.

"Uma oportunidade, duas oportunidades, três oportunidades. Foram as suficientes para percebermos que a vida miserável do Pluto não ia mudar. Foram três as vezes que mudamos as condições de higiene dele, lavámos o espaço, oferecemos casota, ração, mantas, brinquedos, demos banho, tosquiamos as rastas mas sempre que regressávamos o cheiro era insuportável e estava sempre tudo nojento", explica, através de publicação nas suas redes sociais.

A situação agravou-se quando o animal adoeceu e a própria associação assumiu os custos para que uma veterinária fosse até à casa da idosa prestar todos os cuidados médicos. No entanto, a Associação apercebeu-se "nada iria mudar e que o animal iria sofrer o resto da vida" e, como tal, decidiram resgatá-lo.

O Pluto não merecia continuar a sobreviver nestas condições. Foi resgatado e encaminhado para uma clínica. Tossia muito, fizemos o teste da dirofilária e deu negativo. Fez vários exames e análises e disseram-nos que tinha um nódulo na garganta. Associação Ajuda Alimentar a Cães

A Associação dá conta que o orçamento de todos os exames, a cirurgia para retirar o nódulo e a cirurgia de castração é de 483,45 euros, valor que necessita de pagar à clínica veterinária. "Qualquer donativo, por mais pequeno que seja, faz mesmo a diferença no nosso trabalho, por isso pedimos que não fiquem indiferentes por favor", sublinha.

Dados da Associação Ajuda a Alimentar Cães para transferência bancária:

𝗠𝗕𝗪𝗔𝗬: https://gateway.ifthenpay.com/url/E1KtNYyQ2X

𝗜𝗕𝗔𝗡:

PT50 0010 0000 5209 0190 0019 1

𝗣𝗔𝗬𝗣𝗔𝗟:

paypal.me/AAAC2014