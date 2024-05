Veleiro alemão assistido pelo SANAS Madeira

O SANAS Madeira, através de uma embarcação afeta à Estação de Salva-Vidas (ESV) de Santa Cruz, prestou, ontem à tarde, auxílio a um veleiro de bandeira alemã, que se encontrava em dificuldades para concluir a sua deslocação até ao seu destino.

A tripulação do veleiro solicitou socorro através de uma chamada em VHF16 com prefixo 'Pan Pan' e, "após averiguação por parte do MRSC Funchal da situação a bordo, foi ativada a embarcação afeta à Estação Salva-Vidas de Santa Cruz para auxiliar a tripulação que se debatia com vento fraco, impossibilitando o seu seguimento", informa a entidade.

Na chegada ao local, um elemento da tripulação do SANAS103 "foi a bordo e conseguiu, de forma provisória, restituir as capacidades de propulsão do veleiro que seguiu com acompanhamento da embarcação salva-vidas até porto seguro, 6 horas depois, na Marina do Funchal.