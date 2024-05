Cuca Roseta encerra Dia do Trabalhador

O Parque Santa Catarina, no Funchal, recebe logo à noite, a partir das 21 horas, a cantora Cuca Roseta para um concerto tendo em vista a assinalar o Dia do Trabalhador. A entrada é grátis.

Outros eventos agendados para hoje, 1 de Maio.

Celebração do 1.º de Maio Dia do Trabalhador - Calheta

Torneios Desportivos

09h00 - “Torneio de Futebol" entre as oito freguesias do concelho da Calheta

13h00 - “Torneio de Petanca”

14h00 - “Torneio Interno de Patinagem de Velocidade”

17h00 - Grande final será disputada entre as equipas do Paul do Mar e do Estreito da Calheta no Campo Municipal dos Prazeres

10h00 – Celebrações do Voto a São Tiago Menor

11h30 - Eucaristia Solenidade de São Tiago Menor por D. Nuno Brás

Igreja de Santa Maria Maior

VII edição da "Festa das Tosquias"

11h30 - Cortejo das ovelhas





14h00 - Serão iniciadas as tosquias que serão animadas musicalmente pela Banda Filarmónica do Arco de São Jorge e pelo grupo "Avelino e Daniel"

Freguesia do Arco de São Jorge.

12 horas - secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, na Homenagem ao Trabalhador Madeirense - Deposição de flores, junto ao Monumento ao Trabalhador Madeirense.

12h50- UGT Madeira - Almoço comemorativo do 1º de Maio no Forte São Tiago

13 horas - Torneio de Futebol “Professor Eleutério d’Aguiar – Edição 2024 – Comemorativo do 99º aniversário do Clube Desportivo 1º de Maio.





PRINCIPAIS EFEMÉRIDES DE 1 DE MAIO

Principais efemérides deste dia, 1 de Maio, Dia do Trabalhador, uma data comemorativa internacional dedicada aos trabalhadores, celebrada anualmente no 1 de Maio em quase todos os países do mundo sendo feriado em muitos deles

2011- Papa João Paulo II é beatificado pelo seu sucessor Papa Bento XV I

2009 — Legalização na Suécia do casamento de pessoas do mesmo sexo

2008 —China inaugura a maior ponte marítima do mundo, chamada Ponta da Baía de Hanazaghou, com 36 km de comprimento

2004 — Passam a integrar a União Europeia os seguintes países: Chéquia, Chipe, Eslováquia, Eslovénia, Hungria, Letónia, Lituânia, Malta e Polónia,

199 — O corpo do alpinista britânico George Mallory é encontrado no Monte Everest, 75 anos após seu desaparecimento em 1924

1994- Grave Acidente provoca a morte do tricampeão mundial de Fórmula I Ayrton Senna no Grande Prémio San Marino

1974 — Revolução dos Cravos: o Campo de Concentração do Tarrafal é encerrado.

1961 — Primeiro-ministro de Cuba Fidel Castro, proclama o país como nação socialista.

1931— Inauguração do Empire State Building, em Nova Iorque

1486 — Cristovão Colombo apresenta seus planos para uma rota ocidental para as Índias à rainha espanhola Isabel I de Castela

1 de Maio é o 121.º dia do na. Faltam 244 dias para acabar o ano