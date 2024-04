AVS regressa às vitórias em Paços e reacende discussão pela subida à I Liga

O AVS regressou hoje às vitórias e voltou a encostar-se ao segundo lugar, ao bater fora o Paços de Ferreira, por 4-0, com um 'bis' de Mercado, no encerramento da 31.ª jornada da II Liga de futebol.

Na tabela, o AVS igualou os 62 pontos do segundo Nacional, com vantagem no confronto direto, repondo os cinco pontos para o perseguidor Marítimo. O Paços de Ferreira, por sua vez, voltou a perder nove jornadas depois e caiu para sexto, com 45.

O AVS, com três derrotas nos últimos quatro jogos, estava proibido de escorregar e a equipa, mesmo sem Nené, entrou determinada, superiorizando-se ao Paços no primeiro tempo.

A formação orientada por Jorge Costa passou mais tempo no meio campo contrário e adiantou-se, aos 28 minutos, num lance em que Mercado cruzou da direita e Luís Silva, na área pacense, amorteceu para a finalização de Talles Wander, substituto de Nené.

Costinha e Welton Jr. entraram pela os visitados no arranque do segundo tempo, mas os ganhos imediatos foram para o AVS, que fez o segundo, aos 53 minutos, numa recarga de Mercado, depois do companheiro Stênio, no ataque anterior, ter desperdiçado de baliza aberta.

O Paços acusou o golo, não reagiu e sofreu o terceiro, aos 65 minutos, novamente por Mercado, a empurrar a bola numa jogada individual de qualidade de Stênio, depois de Alaba ter cabeceado ao 'ferro' da baliza pacense, na sequência de um canto.

Pablo, aos 75 minutos, teve nos pés a melhor oportunidade do jogo para os locais, mas seriam os forasteiros a marcar, aos 81, num lance saído do banco, com Tunde a cruzar para o cabeceamento de Yair Mena, fixando o resultado final.