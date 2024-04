Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, esteve esta tarde na entrega de prémios do MIUT 2024, em Machico, ocasião aproveitada para não só elogiar a prova e a organização, mas também para destacar as características naturais da Madeira.

Esta é a prova mais internacional da Madeira. Tem tido um resultado extraordinário. O grupo que está à frente, com o Sidónio, é uma equipa excepcional, e tem tido a adesão dos voluntários. É hoje uma prova consolidada a nível internacional. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Questionado pelo DIÁRIO sobre o posicionamento da Região face a esta prova, o líder do Executivo diz que: "Neste momento, temos de continuar a apostar na qualidade e essa qualidade deriva dos factores naturais da ilha, os percursos são lindíssimos e há uma boa organização".

Também não esquecer os patrocinadores, e ainda algo muito importante, que são os voluntários. Esta prova tem um índice devoluntariado, pessoas que dão parte do tempo da sua vida para ajudar durante uma noite inteira ou duas noites, e acho que isso é extraordinário. Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Conclui garantindo que a Madeira tem "todas as condições naturais para o turismo natureza e para o turismo desportivo". E o MIUT "é um exemplo".