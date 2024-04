Barceló distinguido com o prémio 'Reabilitação Ilhas' na categoria de Turismo

O Barceló Funchal Oldtown foi distinguido com o prémio 'Reabilitação Ilhas' na categoria de Turismo, pelo concurso Prémio Nacional de Imobiliário 2024.

Tradicionalmente conhecido como 'Óscares' do Imobiliário, o concurso Prémio Nacional do Imobiliário reconhece o compromisso do Barceló Hotel Group com a excelência e a inovação no setor turístico, reforçando a sua posição de líder em projetos de reabilitação urbana e hospitalidade de excelência.

“Na reabilitação urbana, cada edifício conta uma história. O meu objetivo como arquiteta é preservar essa narrativa enquanto dou uma nova vida ao espaço, mantendo a sua autenticidade e celebrando a sua história. O projeto do Barceló Funchal Oldtown foi muito desafiante para mim e para a minha equipa, e sem a ajuda preciosa dos parceiros locais teria sido muito difícil ter chegado ao resultado final. Temos um hotel urbano, com uma localização estratégica e que possibilita uma hospedagem tranquila e prazerosa para todos aqueles que nos visitam”, refere Olga Galindo, a arquitecta responsável pelo projecto do Barceló Funchal Oldtown, através de uma nota de imprensa.