Penalização leva a alteração no pódio nos 115 km do MIUT

O norueguês Sebastian Krogvig, que tinha terminado a prova de 115 km do MIUT em 2.º lugar, sofreu uma penalização de uma hora e desceu para a 7.ª posição. Com efeito, o francês Martin Kern sobe a 2.º e o compatriota Anthony Costa entra no pódio, alcançando o 3.º lugar.

Este será o pódio, daqui a pouco, a partir das 12h30, na cerimónia de entrega de prémios. A prova principal do MIUT, a distância mais longa, com 115 km, ligou o Porto Moniz a Machico a partir da meia-noite de sábado. O primeiro a cortar a linha de meta foi o norte-americano Ben Dhiman, que na estreia no MIUT, conseguiu a vitória, ao completar o percurso em 13:52:46 horas.

Com esta 'nova' classificação, resultante da penalização ao atleta norueguês, o madeirense Luís Fernandes passa de 7.º para o 6.º lugar. O melhor português, Nélson Santos, sobe para a 4.ª posição.