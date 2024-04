Sismo de 6,5 graus sentido na ilha indonésia de Java

Um sismo de 6,5 graus na escala de Richter atingiu hoje a costa da ilha indonésia de Java, informou a agência indonésia para o tempo, o clima e a geofísica (BMKG).

O sismo, que o serviço geológico dos Estados Unidos (USGS) mediu com uma magnitude de 6,1, foi sentido até na capital do país, Jacarta, onde edifícios foram evacuados, e junto da cidade de Bandoung.

"Gritei à minha mulher e aos meus filhos para saírem de casa", disse à agência de notícias AFP Iman Krisnawan, 47 anos, residente em Bandoung. "Normalmente, os sismos duram cerca de cinco segundos, mas este durou entre 10 e 15 segundos", acrescentou.

Não foi emitido qualquer alerta de tsunami, de acordo com a agência indonésia para a geofísica. O serviço geológico dos Estados Unidos localizou o tremor de terra a uma profundidade de 68,3 quilómetros.

A Indonésia regista frequentemente atividade sísmica e vulcânica devido à sua posição no "Anel de Fogo" do Pacífico, onde as placas tectónicas colidem.

A 21 de novembro de 2022, 602 pessoas morreram num terramoto de magnitude 5,6 que abalou a província densamente povoada de Java Ocidental, na ilha principal de Java.

O terramoto mais mortífero da Indonésia, ocorrido ao largo da costa de Sumatra em 26 de dezembro de 2004, seguido de um tsunami, foi o causador da morte de mais de 230.000 pessoas em locais tão distantes como o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia e provocou ondas gigantescas de até 30 metros de altura na costa de Banda Aceh, no norte de Sumatra. Registou uma magnitude de 9,1.