Al Nassr na final da Taça do Rei da Arábia Saudita com dois golos de Ronaldo

O Al Nassr, do técnico Luis Castro, apurou-se hoje para a final da Taça do Rei da Arábia Saudita em futebol, após bater o Al Khaleej, de Pedro Emanuel, por 3-1, em Riade, com dois golos de Ronaldo.

No jogo decisivo, a equipa de Cristiano Ronaldo, que hoje bisou, e de Otávio vai encontrar o detentor do troféu, o Al Hilal, treinado por Jorge Jesus e com Ruben Neves no plantel, que terça-feira bateu o Al-Ittihad, por 2-1.

Foi aos 17 minutos que Cristiano Ronaldo inaugurou o marcador para o Al Nassr, aproveitando um erro do guarda-redes para rematar, à meia-volta, para a baliza deserta, de nada valendo a recuperação rápida do atleta rival e de um outro defesa.

Aos 36, uma bola que, à queima-roupa, ressaltou para o braço de um defesa resultou em penálti que o senegalês Sadio Mané converteu no 2-0, que traduzir a supremacia evidente dos anfitriões.

Se duvidas houvesse, aos 57 minutos, um cruzamento na direita, um primeiro desvio e Cristiano Ronaldo, à segunda, após uma defesa inicial do guarda-redes, ampliou para 3-0.

O Al Khaleej de Pedro Emanuel, 11.º no campeonato, alinhou com os portugueses Pedro Robocho, Fábio Martins e Ivo Rodrigues, mas foi Fawaz Al Terais quem, aos 82 minutos, reduziu para 3-1, ao dar o melhor seguimento a um cruzamento na direita.

O Al Nassr, que não vence a competição desde 1990, procura o seu sétimo troféu, enquanto o Al Hilal está em busca do seu 11.º, apenas atrás, no histórico, do Al Ahli, que comanda com 13 cetros.