Marinha coordenou cinco acções de busca e salvamento na Madeira em Abril

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou cinco acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas quatro pessoas durante o mês de Abril.

No mês passado a Marinha coordenou 56 acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 27 pessoas.

Na área correspondente ao Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC) de Lisboa, foram registados 32 incidentes em que foram salvas 16 pessoas.

Na área de responsabilidade do MRCC de Ponta Delgada foram coordenadas 19 acções de busca e salvamento, tendo sido resgatadas 7 pessoas.

Uma nota enviada pela Marinha Portuguesa à comunicação social dá conta que para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades "nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, entre outros organismos. Realça-se, ainda, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua atividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada".

"Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios.", remata o comunicado.