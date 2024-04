Investimento de 8 milhões cria 34 apartamentos na frente mar de Câmara de Lobos

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, prossegue esta terça-feira a sua intensa agenda pública, com três visitas, a começar em Câmara de Lobos com a inauguração, esta manhã, de 34 apartamentos resultado de Investimento de 8 milhões de euros.

Trata-se do novo empreendimento habitacional ‘Varandas do Atlântico’, promovido pela CooLobos - Cooperativa de Habitação Económica de Câmara de Lobos, à Rua de Santa Clara.

Localizado junto de falésia sobre a frente-mar – a Poente da cidade de Câmara de Lobos -, o ‘Varandas do Atlântico’ é composto por 34 apartamentos de tipologia T1 (6) T2 (12) e T3 (16) repartidos por dois blocos habitacionais.

O edifício sobressai não apenas pela localização privilegiada na primeira linha de mar, mas também pelas amplas fachadas com janelas, varandas ou terraços que permitem tirar maior proveito das vistas sobre o oceano.

Um apartamento do tipologia T2 com 103m2 de área útil (195 m2 de área bruta), cozinha em open space para a sala com 38m2 está a ser comercializado por 420 mil.