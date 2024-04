Arranca hoje o 19.º Congresso Regional do PSD-Madeira

O Centro de Congressos acolhe, este fim-de-semana, a 19.ª reunião magna do PSD-Madeira. Um encontro que arranca logo pelas 9h00 e que terá, naturalmente, os olhos postos nas eleições Regionais agendadas para o dia 26 de Maio.

Como será evidente, e na ressaca das directas que reconduziram Miguel Albuquerque à liderança do partido, um dos grandes desafios deste congresso será, certamente, o de interiorizar e exteriorizar a união entre os militantes que se dividiram há precisamente um mês.

Montenegro não vem ao congresso do PSD/M O presidente do PSD e primeiro-ministro de Portugal já não vem ao Congresso do PSD/M, que acontece este fim-de-semana.

Confirmada está a ausência do líder nacional, Luís Montenegro, de visita a Cabo Verde. A substituí-lo virá o secretário-geral e líder parlamentar do PSD, Hugo Soares.

Ao leque de ausentes juntar-se-á, igualmente, o histórico dirigente Alberto João Jardim, apoiante de Manuel António Correia nas internas do passado dia 21 de Março.

Alberto João Jardim não deverá marcar presença, tal como Luís Montenegro. Foto Hélder Santos/ASPRESS

Ora, ultrapassado o acto eleitoral que reelegeu Miguel Albuquerque com 54,3% dos votos, a mensagem de unidade é bem elucidativa na sua moção 'Honrar a nossa história: autonomia e progresso'.

É importante estarmos cientes que a futura liderança do PSD-Madeira, necessita da força e unidade de todos os nossos militantes, onde as nossas diferenças legitimas e naturais, se esbatem perante o interesse maior que é a nossa Madeira. Miguel Albuquerque

Agora, com a casa arrumada, será tempo de limpar espingardas e reunir as tropas para o desafio eleitoral que se avizinha, desta feita sem a companhia do CDS, parceiro de coligação que vai agora arregaçar as mangas e seguir para eleições sozinho - tal como o PSD.

Até porque, ainda no último fim-de-semana, José Manuel Rodrigues, recém-eleito líder do CDS-Madeira, desferiu duras críticas à forma como o casamento chegou ao fim. O centrista não deverá ficar sem resposta.

"Não nos peçam para assumir os erros ou pagar os pecados de outros" Oito anos depois José Manuel Rodrigues volta à liderança do CDS-PP Madeira. O novo líder começou por referir que CDS que "sempre foi a consciência crítica desta coligação e garante da estabilidade e da governabilidade e foi uma vítima colateral de toda esta situação", mas se houve alguém que, no meio da tormenta, teve sentido de responsabilidade e sentido do interesse regional, "foi o CDS", os seus dirigentes, governantes e parlamentares.

Galhardetes ao ex-parceiro que não deverão escapar em algumas das intervenções às quais o DIÁRIO e a TSF-Madeira vão prestar devida atenção - com natural eco informativo, em directo e permanência.

Esta é a ordem de trabalhos para este sábado, dia 20 de Abril.

De volta à moção de estratégia global - que será apresentada no 19.º Congresso Regional do PSD-Madeira - Miguel Albuquerque também não esquece a oposição e contextualiza tudo o que nos guiou até aqui.

"O PSD-Madeira realiza o seu congresso devido a uma situação atípica, que interrompeu, subitamente, o ciclo governativo de sucesso que o nosso partido liderava", recorda.

Como toda a gente já percebeu, a actual crise política e o processo de averiguação judicial em curso deriva de um conjunto de denúncias falsas e narrativas vis espoletadas deliberadamente pelos nossos adversários políticos, designadamente alguns elementos do PS-Madeira, que através destes processos torpes de tentativa de judicialização e criminalização da activadade política, apenas pretendem instalar na Região um clima de suspeição generalizada e de desconfiança social, propícia à paralisação da nossa economia e do surto de investimento em curso, tentando obter por via indirecta aquilo que nunca conseguiram obter nas urnas. Não vão alcançar os seus objectivos. Miguel Albuquerque

Na última reunião magna, que se realizou no primeiro fim-de-semana do mês de Março, em 2022. Foto Hélder Santos/ASPRESS

E o militante número 4.626 e primeiro subscritor desta moção vai mais longe: "Aliás, basta verificar, as reacções alucinadas de alguns dirigentes da esquerda regional, para percebermos como estamos perante a mais agressiva tentativa de assalto ao poder na Região Autónoma da Madeira. O que nunca conseguiram, democraticamente, pelo voto, ao longos dos últimos 48 anos, tentam agora da forma mais descabelada."

'Agarrar o Futuro' de Bruno Melim, em nome da JSD-Madeira; 'Justiça social, salarial e geracional: o caminho para o progresso' de Amílcar Gonçalves em nome dos TSD-Madeira; 'Princípios fundamentais' da autoria de Rubina Berardo e 'Por uma autonomia forte' que tem como primeiro subscritor Medeiros Gaspar são as propostas temáticas submetidas à mesa.

1314 - Morre, com 50 anos, o francês Bertrand de Got, Papa Clemente V de Avinhão.

1657 - São garantidos plenos direitos e privilégios aos cidadãos judeus de Nova Amesterdão, actual Nova Iorque, Estados Unidos.

1846 - Nasce Serpa Pinto, militar e explorador português, responsável pela travessia do continente africano entre Angola e Moçambique.

1889 - Nasce o ditador alemão Adolf Hitler, em Braunau am Inn, Áustria.

1911 - Culminam as alterações significativas ao Direito Civil, empreendidas na I República Portuguesa, com a promulgação da Lei de Separação do Estado das Igrejas, da Lei do Divórcio e das Leis da Família.

1920 - Começam em Antuérpia, Bélgica, os sétimos Jogos Olímpicos da era moderna, os primeiros a serem organizados após a Primeira Guerra Mundial. Portugal conquista a medalha de bronze de esgrima-espada por equipas.

1940 - Apresentação do microscópio eletrónico.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra em Berlim. Forças norte-americanas e britânicas tomam Nuremberga e Estugarda.

1957 - Os Estados Unidos da América (EUA) reiniciam o auxílio a Israel.

1958 - É apresentada a candidatura de Arlindo Vicente à Presidência da República Portuguesa. Um mês depois, o advogado retira-se, a favor de Humberto Delgado.

1968 - Toma posse o primeiro-ministro canadiano Pierre Elliott Trudeau, autor da Carta de Direitos e Liberdades, considerado o mentor do atual Canadá.

1970 - O Presidente dos EUA, Richard Nixon, anuncia a retirada de 150 mil soldados norte-americanos do Vietname.

1972 - O módulo lunar da Apolo 16 desce na Lua.

1980 - As FP-25 - Forças Populares 25 de Abril lançam um "Manifesto ao Povo Português", dando assim a conhecer a sua organização.

1983 - Uma fonte da Resistência Nacional de Moçambique (Renamo) confirma o assassínio do secretário-geral da organização, Orlando Cristina; o Benfica apura-se para a final da Taça UEFA (União das Federações Europeias de Futebol), o que nenhum clube português tinha conseguido alcançar.

1985 - Carlos Lopes estabelece, em Roterdão, Países Baixos, a melhor marca mundial da maratona ao bater em 54 segundos o anterior recorde, pertença do britânico Steve Jones.

1987 - A atleta portuguesa Rosa Mota vence, pela primeira vez, a Maratona de Boston, EUA.

1989 - Centenas de estudantes chineses começam uma manifestação na Praça de Tiananmen, em Pequim.

1990 - O Grande Prémio de Romance e Novela de 1989 da Associação Portuguesa de Escritores (APE) é atribuído ao escritor e diplomata Paulo Castilho, pela obra "Fora de Horas".

1992 - A escritora portuguesa Fernanda Botelho recebe o Prémio Eça de Queiroz de Literatura pelo romance "Festa em Casa de Flores".

1993 - O exército norte-americano chega a acordo com o National Institute of Health para colaborar no teste de três vacinas contra a SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) que resulta da infeção causada pelo VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana).

1994 - Paul Touvier, antigo chefe dos Serviços de Informação da milícia pró-nazi francesa, é condenado a prisão perpétua pelo tribunal de Versalhes por crimes cometidos contra a humanidade.

1999 - Massacre de Columbine, Estados Unidos. Dois estudantes da escola Columbine de Littleton, um subúrbio de Denver, Colorado, tomam a escola, com armas, e matam 12 colegas antes de se suicidarem.

2001 - Morre, aos 54 anos, o maestro e compositor italiano Giuseppe Sinopoli, na Deutsche Oper de Berlim, durante a direção de "Aída", de Giuseppe Verdi.

2003 - O Presidente da China, Hu Jintao, demite o ministro da Saúde, Zhang Wenkang, e o presidente da Câmara de Pequim, Meng Xuenong, por terem ocultado a dimensão da chamada "pneumonia atípica".

2004 - A operação Apito Dourado conduz à detenção dos presidentes da Liga de Clubes e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, do Conselho de Arbitragem, Pinto de Sousa, e do Gondomar SC, José Luís Oliveira, além de outras 13 pessoas.

2005 - A Assembleia da República aprova a proposta do projeto de Lei do PS que prevê a exclusão da ilicitude de casos de interrupção voluntária de gravidez.

2006 - É aprovada a Lei da Paridade, na Assembleia da República, após duas horas de polémica, com 122 votos favoráveis, depois de uma primeira votação apenas terem sido apurados 111 votos, insuficientes para a maioria qualificada requerida.

2007 - O primeiro-ministro britânico, Tony Blair, rejeita a realização de um referendo sobre um novo tratado constitucional europeu que substitua a atual constituição europeia.

2009 - Gripe A (H1N1). É anunciada uma nova estirpe de vírus da gripe identificada no México e EUA.

2010 - Uma explosão e consequente afundamento da plataforma petrolífera Deepwater Horizon da BP, no Golfo do México, dá origem a uma das maiores catástrofes ambientais de sempre. Causa 11 mortos, vários desaparecidos e a maior mancha de petróleo da história dos Estados Unidos; Arrancam, em Atenas, as negociações do pedido de ajuda financeira. Cerca de duas dezenas de técnicos enviados pela Comissão Europeia, Fundo Monetário Internacional (FMI) e Banco Central Europeu (BCE) começam a negociar com o Governo grego os termos e as condições de um empréstimo internacional.

2011 - É apresentado, em Lisboa, o "Movimento 12 de Março" (M12M), nascido no âmbito do grupo organizador do protesto "Geração à Rasca".

2012 - Morrem 138 pessoas, 127 ocupantes de um Boeing 737 da companhia aérea privada paquistanesa Bhoja Airline e 11 pessoas em terra, na queda de um avião que fazia a rota Karachi-Islamabad numa zona residencial de Hussainabad, próxima de Islamabad, Paquistão.

2013 - Dzhokhar Tsarnaev, o segundo suspeito do atentado da Maratona de Boston, Massachusetts, EUA, é detido pelas autoridades norte-americanas num bairro da cidade.

2016 - É publicado em Diário da República um diploma que passa a permitir aos acionistas dos bancos reavaliar os limites em matéria de direitos de voto, pelo menos, a cada cinco anos, que abre caminho à desblindagem dos estatutos no Banco Português de Investimento (BPI).

2017 - Um polícia é morto e dois ficam gravemente feridos quando um homem dispara contra o veículo em que seguiam na avenida dos Campos Elísios, no centro de Paris. O atacante é morto por outros agentes da polícia francesa e um transeunte é também atingido. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o ataque; o Papa Francisco anuncia a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta a 13 de maio, no centenário das "aparições" de 1917.

2020 - Covid-19: Têm início as aulas de apoio para cerca de 850 mil alunos do ensino básico através do canal televisivo RTP Memória, num espaço designado por #EstudoEmCasa. As aulas decorrem entre as 09:00 e as 17:30 e contam com a participação de 112 docentes.

2021 - O ex-agente policial norte-americano Derek Chauvin é considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd, morto em 25 de maio de 2020.

2022 - José Ramos-Horta é eleito pela segunda vez Presidente da República de Timor-Leste, com 62,09% dos votos, derrotando o chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo.

Este é o centésimo décimo primeiro dia do ano. Faltam 255 dias para o termo de 2024.