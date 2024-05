PAN apresenta programa eleitoral

O PAN Madeira apresentou oficialmente esta quarta-feira, 1 de Maio, o seu programa eleitoral, aproveitando o momento para inaugurar a sede de campanha.

O partido, que consta no número 12 do boletim de voto, na apresentação do seu manifesto eleitoral reforçou a "continuidade do trabalho parlamentar, a crise da habitação e a causa animal, a postura da Assembleia e do Governo Regional e a visão do PAN", explica um comunicado de imprensa enviado.

"O PAN pretende para a RAM, uma aposta na economia verde e azul, nos produtos locais, no empoderamento das pessoas e na aposta a uma vida de digna para todas as pessoas. Defende a harmonia e equilíbrio na coexistência entre pessoas, animais e natureza", refere a cabeça-de-lista Mónica Freitas às regionais de 26 deMaio.

Neste sentido, o PAN destacou 13 medidas prioritárias:

Vacinação e esterilização gratuitas dos animais de companhia; Criação de uma plataforma online, da responsabilidade do Governo Regional, com divulgação dos valores por m2 das zonas de modo a combater a especulação imobiliária; Alargar a rede de transportes públicos em modelos sustentáveis e considerando as zonas rurais; Passe-saúde para os Porto-Santenses; Criação de um estatuto profissional e remuneratório regional único para a profissão de bombeiro; Promover mecanismos de promoção de captação da água da chuva a usar em jardins e espaços verdes; Promover a agricultura familiar de subsistência e mercados locais; A modernização da frota pesqueira; A revisão e adaptação do SIADAP; A vinculação dos/as docentes em três anos de serviço, independentemente do grupo de recrutamento; O aumento da oferta pública de lares e centros de dia; A criação da provedoria da igualdade; Regime de exclusividade dos/as deputados/as da Assembleia.

"Pretendemos manter a nossa representação parlamentar, possibilitando a continuidade do nosso trabalho nas diversas áreas, com um projecto delineado para 4 anos, com medidas práticas e exequíveis e que vão de encontro às necessidades actuais. Temos uma visão a curto, médio e longo prazo e mesmo sendo uma estrutura que em termos de organização tem menos de um ano, estamos comprometidos com os valores e princípios do partido, dotando a nossa equipa de pessoas competentes, responsáveis e de diferentes áreas", defende a cabeça-de-lista.

O partido tem um conjunto de iniciativas de pré-campanha organizadas, tendo marcado um evento no próximo dia 4 de Maio, sábado, que consiste num momento vegan na Pousada de Juventude do Funchal, em parceria com a Associação VegMadeira.