A banda de rock madeirense animou o concerto do Dia do Trabalhador, que está a decorrer no Parque de Santa Catarina.

Os artistas actuaram antes de Cuca Roseta, fadista que tem concerto marcado para as 21h00, com a Orquestra da Banda Militar da Madeira.

O público recebeu de forma calorosa o grupo madeirense que interpretou temas em português, como 'Tiro nas Costas', 'Descobrimentos', 'Vagabundos', entre outros.