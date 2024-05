Padel voltou a encher Complexo de Ténis do Porto Santo

Durante quatro dias o Complexo de Ténis do Porto Santo voltou a ter festa da modalidade de padel.

O Torneio 25 de Abril, organizado pelo madeirense Filipe Bento com o apoio da AD ‘Os Profetas’ e em parceria com a Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo foi uma demonstração clara que o padel continua a crescer na ilha dourada, e que por isso mesmo precisa de eventos como estes, onde para além da competição o convívio e o fair-play estiveram bem presentes.

Com cerca de uma centena de atletas, divididos pelos vários níveis nos escalões masculinos, femininos e mistos, o espectáculo foi ‘apresentado’ ao longo do dia, bem como durante a noite, e com a consagração dos vencedores a estar marcada para o final do passado sábado.

Depois de bem disputadas as grandes finais do quadro principal assim como do quadro de consolação, o evento fechou com um jantar convívio e a habitual cerimónia de entrega de prémios.

No final foram vários os comentários dos participantes a elogiar o evento e a querer que o próximo venha logo.

"Uma vez mais muitos parabéns a todos. Dias fantásticos e convívios 5 estrelas. O grupo tem vindo a aumentar e a qualidade dos jogos também. Venha o próximo!" Ricardo Jorge Pereira, participante.

"Muitos parabéns a todos e obrigada por continuarem a organizar eventos destes tão importantes para a continuação e evolução desta modalidade, sem esquecer o convívio que se vive aqui. Todos os dias aparecem novos praticantes com vontade de aprender e de se divertir. É de louvar! Que venha o próximo!" Suzete Antunes, participante

"Quero parabenizar a organização pelo torneio. Ficou demonstrado mais uma vez que os porto-santenses organizam eventos melhores que qualquer um. Grande convívio por parte dos atletas e de todos os envolvidos no torneio. Parabéns ao Leonardo e ao Bento pela organização que sei bem que não é fácil. Ao Ivo pela feijoada que estava top, pelo que dizem, porque não provei." Miguel Fonseca, participante

Deixamos aqui o quadro dos vencedores e finalistas de cada nível:

QUADRO PRINCIPAL

Masculinos

1. ° Ruben Gouveia/Carlos Camacho

2.° Ricardo Teixeira/Leonardo Ferreira

Femininos Nível5

1.° Mónica Barradas/Luísa Drumond

2.° Vanessa Melim/Nazaré Cunha

Femininos Nível6

1.° Carolina Silva/Fátima Santos

2.° Tamires Ferrari/Nádia Brito

Mistos

1.° Leonardo Ferreira/Carlota Ornelas

2.° Ricardo Teixeira/Carlota Figueira

QUADRO B

Masculinos

1.° Alexandre Drumond/Marcos Dias

Femininos Nível6

1.° Anabela Rodrigues/Carla Gouveia

Mistos

1.° Ricardo Silva/Daniela Rodrigues