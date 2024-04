Complexo Balnear do Lido reabre ao público domingo após obras de manutenção

O Complexo Balnear do Lido reabre ao público, domingo, 28 de abril, após a realização de obras de manutenção que decorreram por um período de duas semanas.

A piscina foi renovada e pintada, tendo sido substituídas as caleiras, foram feitas intervenções no solário, nos balneários e pavimentos, manutenção do sistema da casa das máquinas, colocação de toboggan e equipamentos nas piscinas para crianças, colocação de varandins para melhorar os acessos a pessoas com mobilidade reduzida, entre outras reparações. O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal visitou, hoje, o Complexo, tendo destacado o conjunto de obras de beneficiação de que foi alvo, sendo “obrigatório” em termos de manutenção. “É uma beneficiação geral de todo o complexo oferecendo todas as condições ideais para reabrir o Lido no Domingo”, referiu Bruno Pereira.

O autarca salientou que obras idênticas foram já realizadas no Complexo Balnear da Ponta Gorda, seguindo-se o Lido Poente, uma praia de acesso livre, onde serão feitas intervenções, sobretudo, ao nível do pavimento por forma a “melhorar a acessibilidade” aos utentes. As obras iniciam-se no dia 6 de maio e decorrem por um período de uma semana, conforme revelou Bruno Pereira.

O autarca anunciou ainda que a época balnear se inicia com um número “suficiente” de nadadores salvadores. Para além dos 14 que estão no quadro e que asseguram, todo o ano, a vigilância das praias geridas pela Empresa Frente MarFunchal, houve um reforço totalizando 30 elementos.

Por fim, o vice-Presidente da autarquia destacou os resultados positivos que a Empresa Municipal tem vindo a apresentar no decorrer do mandato do atual executivo, sublinhando que tem feito uma “excelente” gestão sem qualquer tipo de subvenção por parte da Câmara Municipal.

Deu como exemplo as obras de manutenção feitas no Complexo Balnear do Lido e que por serem executadas por funcionários da própria empresa teve um custo reduzido , um investimento na ordem dos 20 mil euros.